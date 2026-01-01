Избирком Прикамья утвердил новых кандидатов в Госдуму по четырём одномандатным округам Документы на регистрацию принимаются до 5 августа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Избирательная комиссия Пермского края продолжает регистрацию участников выборов в Государственную Думу. После проверки поданных пакетов документов региональный избирком официально наделил статусом кандидата четырёх претендентов, которые продолжат борьбу за мандаты в нижней палате парламента.

Список утвержденных кандидатов распределился по территориям следующим образом:

— округ № 62 «Пермский»: Матвей Алексеев и Константин Пономарев;

— округ № 63 «Чусовской»: Сергей Исаев;

— округ № 65 «Кудымкарский»: Олег Калинский.

Как ранее писал «Новый компаньон», на прошлой неделе в регионе была поставлена точка в стартовой стадии федеральной кампании — прием заявлений от желающих попасть в федеральный парламент был завершен. В Пермском крае сформировано четыре одномандатных округа: 62, 63, 64 и 65.

Первыми проверку документов прошли следующие кандидаты по одномандатным округам: Дмитрий Новокрещенов — Пермский округ № 62; Роман Водянов и Ксения Айтакова — Чусовской округ № 63; Ирина Ивенских и Анна Баранова — Кунгурский округ № 64; Антон Тютюнников — Кудымкарский округ № 65.

Всего о намерении побороться за депутатские кресла заявили 35 человек. Интенсивность борьбы варьируется в зависимости от локации. Лидером по числу соискателей стал «Пермский» округ (№ 62), где развернется противостояние десяти претендентов. На втором месте расположился «Чусовской» округ с девятью кандидатами. Замыкают список «Кунгурский» (№ 64) и «Кудымкарский» (№ 65) округа, где зарегистрировалось по восемь выдвиженцев в каждом. Пакеты документов для регистрации принимаются до 5 августа.

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