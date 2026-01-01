В Прикамье зарегистрировали первых кандидатов в Госдуму Четыре претендента заявились в Пермском, Чусовском, Кунгурском и Кудымкарском округах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Избирательная комиссия Пермского края начала процедуру регистрации претендентов на кресла в нижней палате российского парламента.

Первыми проверку документов успешно прошли кандидаты по одномандатным округам:

— Дмитрий Новокрещенов — Пермский округ № 62;

— Роман Водянов и Ксения Айтакова — Чусовской округ № 63;

— Ирина Ивенских и Анна Баранова — Кунгурский округ № 64;

— Антон Тютюнников — Кудымкарский округ № 65.

У выдвиженцев ещё есть время, чтобы заявить о своих намерениях: прием документов для регистрации продлится до 5 августа. Окончательно список официальных кандидатов сформируют к 16 августа.

Как ранее писал «Новый компаньон», 16 июля закончился приём документов на выдвижение кандидатов по выборам депутатов Пермской городской думы восьмого созыва. За право представлять интересы горожан поборются 363 человека, претендующих на 36 депутатских мандатов. Распределение кандидатов выглядит следующим образом: по партийным спискам заявлено 210 человек от шести избирательных объединений, в одномандатных округах (на 22 округа) выдвинуто 153 кандидата.

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