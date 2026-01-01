На выборы в Пермскую городскую думу выдвинуто 363 кандидата Голосование состоится в сентябре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В избирательной кампании по выборам депутатов Пермской городской думы восьмого созыва завершен первый этап: 16 июля закончился приём документов на выдвижение.

Как сообщили в пресс-службе краевого избиркома, за право представлять интересы горожан поборются 363 человека, претендующих на 36 депутатских мандатов. Распределение кандидатов выглядит следующим образом: по партийным спискам заявлено 210 человек от шести избирательных объединений, в одномандатных округах (на 22 округа) выдвинуто 153 кандидата.

Шесть политических партий преодолели заградительный барьер для участия в выборах по спискам без сбора подписей избирателей. В их число вошли «Единая Россия» (33 кандидата), КПРФ (35), ЛДПР (36), «Новые люди» (36), «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (35) и «Справедливая Россия» (35).

Среди одномандатников представлены выдвиженцы семи партий: «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Новых людей», «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», а также «Коммунистов России» (13 кандидатов). Еще 10 человек идут на выборы в порядке самовыдвижения. Кандидатам от «Коммунистов России» и всем самовыдвиженцам предстоит собрать установленное количество подписей избирателей для дальнейшей регистрации. Остальные участники освобождены от этой процедуры.

Следующий важный этап кампании — представление документов на регистрацию. Он продлится до 5 августа. Сами выборы состоятся в Единый день голосования в сентябре 2026 года.

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