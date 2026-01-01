Избирком Прикамья подвел итоги выдвижения в Госдуму Лидером по количеству выдвинутых кандидатов стал Пермский округ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае официально завершен первый этап федеральной избирательной кампании. Избирательная комиссия региона закрыла прием документов от желающих побороться за кресла в нижней палате российского парламента. В Прикамье образованы четыре одномандатных округа — № 62, 63, 64 и 65. Полномочия окружных комиссий возложены непосредственно на краевой избирком. По данным ведомства, суммарно свои кандидатуры выдвинули 35 человек.

Конкуренция по территориям распределена следующим образом:

— Округ № 62 «Пермский»: 10 кандидатов;

— Округ № 63 «Чусовской»: 9 кандидатов;

— Округ № 64 «Кунгурский»: 8 кандидатов;

— Округ № 65 «Кудымкарский»: 8 кандидатов.

Из 35 выдвиженцев 33 представляют политические партии, которые освобождены от необходимости собирать подписи избирателей для прохождения регистрации.

Наиболее сложная задача стоит перед двумя самовыдвиженцами. Чтобы получить официальный статус кандидата, им предстоит пройти фильтр. В частности, кандидату по округу № 62 необходимо предоставить в комиссию не менее 7644 достоверных подписей жителей, а его коллеге в округе № 63 — не менее 7376 подписей.

Срок сдачи пакетов документов на регистрацию истекает 5 августа.

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