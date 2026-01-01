В Прикамье ввели режим «Беспилотная опасность» Его объявили после отмены ракетной опасности Поделиться Твитнуть

В Министерстве территориальной безопасности Пермского края сообщили, что на территории региона введён режим «Беспилотная опасность». Это произошло спустя непродолжительное время после отмены режима «Ракетная опасность».

«Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Просим граждан быть внимательными и не поддаваться панике. Номер вызова экстренных служб — 112», — пояснили в краевом минтербезе.

Отметим, утром 27 июля в Пермском крае был объявлен режим «Ракетная опасность». В связи с этим ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в пермском аэропорту Большое Савино.

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