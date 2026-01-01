Из-за ракетной опасности в Перми закрыли аэропорт Ограничения на приём и выпуск воздушных судов действуют с утра также в соседних регионах Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

В аэропорту Большое Савино ввели ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Росавиации.

Ранее пресс-служба минтербеза Прикамья проинформировала о введении в регионе режима «Ракетная опасность». В разных районах Перми звучали сирены.

Отметим, ракетную опасность утром 27 июля объявили также в Пензенской, Ульяновской, Самарской областях, в республиках Татарстан, Удмуртия и Чувашия. Аэропорты с утра закрывали сразу в нескольких регионах ПФО, а в Пензе сбили беспилотники. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Сейчас, по данным Росавиации, закрыты аэропорты в Ижевске и Екатеринбурге.

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