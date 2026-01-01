В Прикамье отменили режим «Ракетная опасность» Его вводили рано утром 27 июля Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

Как сообщили в пресс-службе Министерства территориальной безопасности Пермского края, в регионе отменён режим «Ракетная опасность». Он воодился на терртории Прикамья сегодня рано утром. После этого также ввели ограничения на приём и выпуск воздушных судов в пермском аэропорту Большое Савино.

Напомним, режим «Ракетная опасность» утром 27 июля объявили не только в Прикамье, но и в Пензенской, Ульяновской, Самарской областях, а также в республиках Татарстан, Удмуртия и Чувашия.

В Пензе силы ПВО сбили два беспилотника. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

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