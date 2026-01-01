В Перми демонтировали многофункциональный павильон рядом с ТРК «Семья» В нём находились пекарня, кофейня, парикмахерская и продуктовый магазин Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

В Свердловском районе Перми снесли многофункциональный павильон, расположенный у перекрёстка ул. Революции и Н. Островского (ул. Народовольческая, 3в) около ТРК «Семья». По информации «Нового компаньона» нестационарный торговый объект (НТО) начали демонтировать 24 июля, а к 26 июля он уже был полностью снесён.

Сейчас место, занятое ранее НТО, пустует. Рядом с ним находится кафе «Дубай сити».

Отметим, более недели назад администрация Свердловского района инициировала демонтаж многофункционального павильона на ул.Народовольческой, 3в. Подписанное главой района Андреем Летовым распоряжение затронуло нескольких предпринимателей — их вынудили вывезти оборудование и товары. По этому адресу находился продуктовый магазин, кофейня Gudmen, пекарня и парикмахерская.

Максим Артамонов

Текущая зачистка торговой инфраструктуры стала продолжением кампании, запущенной властями ещё в 2023 году. Ключевое отличие новой волны борьбы с НТО — расширение полномочий муниципалитета: теперь под снос попадают не только объекты на муниципальной земле, но и коммерческие строения на частных участках. При этом чиновники ссылаются на нарушение со стороны бизнес-сообщества градостроительных регламентов или ведение торговли без разрешительной документации.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.