В Перми снесут НТО около гипермаркета «Семья» В нём расположены кофейня, пекарня, продуктовый магазин и парикмахерская Поделиться Твитнуть

Фото: Google Maps

Администрация Свердловского района Перми инициировала принудительный демонтаж торгового объекта, расположенного на улице Народовольческой, 3в. Распоряжение об этом подписал глава районной администрации Андрей Летов. Здание находится в непосредственной близости от ТРК «Семья».

Под действие предписания попал многофункциональный павильон, который, по мнению чиновников, был установлен незаконно. Внутри постройки размещены четыре продуктовый магазин, кофейня Gudmen, а также точки бытовых услуг — пекарня и парикмахерская. Владельцев бизнеса обязали освободить площади для последующего сноса строения.

Процесс по ликвидации незаконно размещённых НТО власти запустили ещё в 2023 году. В рамках новой волны зачистки администрация требует ликвидации коммерческих строений не только на муниципальных землях, но и на участках, находящихся в частной собственности, если их использование под торговлю противоречит градостроительным нормам или ведётся без надлежащего разрешения.

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