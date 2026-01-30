Новые требования к НТО в Перми вступят в силу 1 сентября 2026 года Владельцам дан переходный период до 1 декабря Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Перми

Для контроля размещения НТО на частных землях в Перми вводится новый региональный порядок. Документ нового регламента был создан в соответствии с ФЗ № 14 от 30.01.2026 и уже утверждён Министерством промышленности и торговли Пермского края.

Теперь у муниципалитетов есть право принимать решение о включении НТО на частных землях в схему размещения и контролировать их использование.

«При рассмотрении заявления о включении НТО в схему мы будем обязаны проверять на соответствие их размещения требованиям правил благоустройства, пожарной безопасности, правилам безопасности дорожного движения и нормам доступной среды. Если объект нарушает правила, например перекрывает тротуар или ограничивает угол обзора водителей, он не будет включен в официальную схему размещения», — поясняет Нина Конюкова, начальник департамента экономики и промышленной политики администрации Перми.

По новым правилам, запрещено размещать НТО в арках капитальных объектов, на детских и спортивных площадках, площадках для отдыха, в 10 м от границ остановок общественного транспорта, на расстоянии ближе 5 м от входов (выходов) надземных и подземных пешеходных переходов, на перекрестках, тротуарах шириной менее 3 м. Также недопустимо размещать объекты в границах территорий объектов культурного наследия, на парковках, перед фасадами жилых зданий, при подключении к инженерным коммуникациям (сетям электроснабжения и связи), проложенным иными способами, за исключением подземного, и в некоторых других случаях.

Владельцы НТО должны обеспечить движение пешеходов, доступ потребителей к объектам торговли, беспрепятственный подъезд спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях, доступную среду для маломобильных групп населения.

Изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года, до 1 декабря владельцам будет дан переходный период для приведения НТО в соответствие новым требованиям.

Добавим, что на данный момент в Перми на муниципальных землях работают порядка 270 НТО, которые включены в схему, и их работа полностью контролируется администрацией города, и около 1200 — на частных, где у администрации нет прямых полномочий к регулированию их деятельности. С вступлением в силу нового порядка у администрации Перми появятся дополнительные полномочия.

В администрации Перми пояснили, что новый регламент позволит обеспечить соблюдение градостроительных норм, санитарных требований и требований безопасности, а также повысить уровень комфорта городской среды.

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