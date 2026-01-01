Силовики задержали исполнителя убийства пермского бизнесмена Александра Лукова Предпринимателя расстреляли у бара в 2023 году Поделиться Твитнуть

Скриншот видео СУ СКР по Пермскому краю

Спустя два года после громкого убийства предпринимателя Александра Лукова в Орджоникидзевском районе Перми был задержан его киллер. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, силовики при поддержке бойцов Росгвардии задержали мужчину, который осенью 2023 года расстрелял бизнесмена в местном баре. Ему уже предъявлены обвинения в убийстве по найму (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном хранении оружия.

По данным следствия, заказчиком выступил бизнес-партнёр погибшего Руслан Шардаков. Он не хотел делить доходы от общего дела и боялся проиграть суд, на котором предприниматель оспаривал сделку с помещением — в случае поражения организатор терял долю в дорогой пермской недвижимости.

Чтобы убрать препятствие, заказчик привлёк своего знакомого Романа Широкова как посредника, а тот нашел непосредственного исполнителя. Для конспирации к делу подключили сына организатора Андрей Широкова— он обеспечивал стрелка связью и всем необходимым. Вечером 5 октября 2023 года киллер дождался жертву в баре и открыл огонь на поражение. После этого все участники тщательно уничтожали улики.

Организатор и его помощник попались практически сразу — ещё в 2023 году. В 2025-м их судьбу решил суд: бывший партнёр Руслан Шардаков получил 16 лет колонии строгого режима, а посредник-организатор Роман Широков — 17 лет. Третий фигурант дела — Андрей Широков — ходе следствия подписал контракт с Минобороны РФ и был направлен в зону СВО, где погиб 6 июня 2025 года.

Теперь под стражу отправился и сам стрелок. Следователи ходатайствовали об аресте, чтобы фигурант не смог скрыться снова. Сейчас правоохранители собирают финальную доказательственную базу, чтобы закрыть это дело окончательно.

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