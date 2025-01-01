Обвиняемых в заказном убийстве пермского бизнесмена приговорили к длительным срокам Александр Луков был застрелен в 2023 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Судья Пермского краевого суда Олег Ахматов огласил приговор обвиняемым в пособничестве, подстрекательстве и организации убийства бизнесмена Александра Лукова. Заказчику убийства Руслану Шардакову назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Пособник в совершении преступления Роман Широков осужден к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает портал Properm.

В уголовном деле фигурировал третий обвиняемый — Андрей Широков. В ходе следствия он подписал контракт с Минобороны РФ и был направлен в зону проведения СВО, где погиб 6 июня 2025 года.

Напомним, Александр Луков был застрелен в Перми 5 октября 2023 года возле бара на ул. Первомайской. Как установило следствия, преступление заказал его бизнес-партнер Руслан Шардаков, желавший получить контроль над распределением доходов от совместной предпринимательской деятельности.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.