Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми стали популярны кофейные стаканчики с репродукциями произведений искусства Вслед за Пермской галереей коллаборации с кофейнями запустили фестиваль «Монумент Арт» и музей ПЕРММ Поделиться Твитнуть

Фото: Евгений Бирюков/Музей ПЕРММ

В Перми стали популярны бумажные стаканчики для кофе с репродукциями произведений искусства. Как уже сообщал «Новый компаньон», в кофе-пойнте Пермской художественной галереи напитки разливают в стаканчики с репродукциями популярных произведений из коллекции галереи.

Аналогичную акцию запустили Музей современного искусства ПЕРММ и работающее в музее кафе «Улитка». На их фирменных стаканчиках воспроизведены работы Владимира Яшке и Андрея Люблинского.

Фестиваль паблик-арта «Монумент Арт» в коллаборации с сетью кофеен Monkey Grinder выпустил лимитированную коллекцию стаканов с репродукциями муралов, созданных в прошлом году в рамках фестиваля. На каждом таком стакане — работа художника, адрес мурала и QR-код, по которому можно получить информацию об авторе мурала и фестивале.

Лимитированные стаканы можно получить при покупке горячего напитка в большом объёме.

Стаканы с репродукциями произведений искусства можно коллекционировать. Так, «Монумент Арт» призывает любителей кофе собрать все шесть стаканчиков, пока действует акция.

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