В Прикамье ремонт пути, где сошли грузовые вагоны, ведут 270 рабочих Задействованы два восстановительных поезда и автотракторная техника Поделиться Твитнуть

фото Центрального МСУТ СК России

Свердловская железная дорога проводит восстановительные работы на участке Кишерть — Шумково в Пермском крае. Там, напомним, в ночь на 16 июля произошёл сход шести вагонов и одной секции локомотива грузового поезда.

В настоящее время на месте работают два восстановительных поезда, автотракторная техника и специализированные машины для ремонта пути. В ликвидации последствий задействованы 270 сотрудников железной дороги, сообщили в СвЖД.

Согласно уточнённым данным, сход вагонов произошёл из-за аномального количества осадков, что привело к деформации насыпи. В результате инцидента повреждено 200 метров железнодорожного полотна и опоры контактной сети.

Угрозы для экологии и пострадавших нет.

На время восстановительных работ движение поездов на данном участке приостановлено.

Свердловская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что следователи Центрального МСУТ СК России приступили к проверке обстоятельств схода железнодорожных вагонов в Прикамье.

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