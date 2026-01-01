В Прикамье несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов Инцидент случился на перегоне Кишерть — Шумково Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На перегоне Кишерть — Шумково в Пермском крае 15 июля произошёл сход вагонов грузового поезда, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

Как уточнили в ведомстве, инцидент случился в 23:31 по московскому времени на двухпутном электрифицированном участке. По уточненным данным, с рельсов сошли три вагона и одна секция локомотива следовавшего грузового поезда, перевозившего глинозём.

По предварительной информации, пострадавших нет. Для ликвидации последствий к месту происшествия незамедлительно направлена восстановительная техника. На месте работают специалисты, которые оценивают масштаб повреждений инфраструктуры. Все обстоятельства произошедшего уточняются. Из-за проведения аварийно-восстановительных работ возможны задержки пассажирских поездов, следующих по данному участку.

Пассажирам рекомендуется следить за актуальной информацией о фактическом движении составов в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте ОАО «РЖД» и по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный из любой точки России).

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