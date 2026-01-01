Следователи выясняют причины схода вагонов в Пермском крае
Предварительная версия — размытие и разрушение ж/д полотна
Следователи Центрального МСУТ СК России приступили к проверке обстоятельств схода железнодорожных вагонов, который произошёл в ночь на 16 июля в Пермском крае на перегоне Кишерть—Шумково Свердловской железной дороги.
Как сообщает следственное управление, на 1566 км сошли с рельсов пять полувагонов грузового состава № 2314, перевозившего глинозём.
Предварительная версия — размытие и разрушение ж/д полотна в результате неблагоприятных погодных условий.
В результате инцидента повреждена одна опора контактной сети, но утечки опасных веществ не произошло, пострадавших нет.
До завершения восстановительных работ движение поездов приостановлено. Составы пущены в объезд повреждённого участка.
Расследование ведётся по ст. 263 УК РФ, которая касается нарушений правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.
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