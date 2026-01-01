Следователи выясняют причины схода вагонов в Пермском крае Предварительная версия — размытие и разрушение ж/д полотна Поделиться Твитнуть

фото Центрального МСУТ СК России

Следователи Центрального МСУТ СК России приступили к проверке обстоятельств схода железнодорожных вагонов, который произошёл в ночь на 16 июля в Пермском крае на перегоне Кишерть—Шумково Свердловской железной дороги.

Как сообщает следственное управление, на 1566 км сошли с рельсов пять полувагонов грузового состава № 2314, перевозившего глинозём.

Предварительная версия — размытие и разрушение ж/д полотна в результате неблагоприятных погодных условий.

В результате инцидента повреждена одна опора контактной сети, но утечки опасных веществ не произошло, пострадавших нет.

До завершения восстановительных работ движение поездов приостановлено. Составы пущены в объезд повреждённого участка.

Расследование ведётся по ст. 263 УК РФ, которая касается нарушений правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.

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