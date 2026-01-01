Восемь поездов пустили в объезд из-за схода вагонов в Пермском крае Поделиться Твитнуть

фото Центрального МСУТ СК России

В Прикамье из-за восстановительных работ на участке Кишерть–Шумково Свердловской железной дороги некоторые пассажирские поезда задерживаются в пути, сообщили в СвЖД.

Поезда №73 (Тюмень–Санкт-Петербург), №69 (Чита–Москва), №149 (Челябинск–Санкт-Петербург) и №109 (Новый Уренгой–Москва) изменят свой маршрут и проследуют через станции Кузино и Лысьва, после чего продолжат движение по основному пути через станцию Пермь.

Также изменят свой маршрут поезда №1 (Владивосток–Москва) и №85 (Серов–Москва). Они проследуют через станции Екатеринбург, Нижний Тагил и Чусовская, после чего выйдут на основной маршрут через станцию Пермь.

Поезда №72 (Санкт-Петербург–Екатеринбург), №2 (Москва–Владивосток) и №802 (Пермь–Екатеринбург) также изменят свой путь и проследуют через станции Чусовская и Нижний Тагил с последующим выходом на основной маршрут через Екатеринбург.

В СвЖД отметили, что все пассажиры, которые задерживаются в пути более чем на 4 часа, будут обеспечены питанием на станциях Пермь, Екатеринбург и Шувакиш. Сотрудники поездных бригад оказывают всю необходимую помощь и поддержку пассажирам.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.