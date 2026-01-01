В селе Кын Прикамья полностью восстановили электроснабжение В населённом пункте работает тяжёлая техника для расчистки улиц Поделиться Твитнуть

Фото: Александр Пермяков / vk.com/aleksvperm

Энергетики пермского филиала «Россети Урал» завершили аварийно-восстановительные работы в с. Кын Лысьвенского муниципального округа. Об этом сообщает местная администрация.

К ликвидации последствий стихии были привлечены две бригады Чусовских электрических сетей и специальная техника. Специалистам пришлось расчищать проезды к энергообъектам и преодолевать размытые участки местности. В ходе работ энергетики установили шесть новых опор линий электропередачи (ЛЭП) 0,4 кВ, выправили девять существующих опор, смонтировали около 1200 метров провода и проверили работоспособность оборудования трансформаторных подстанций, попавших в зону подтопления.

Реализация технических мероприятий позволила полностью возобновить подачу электричества жителям села.

Параллельно с устранением аварии власти наметили план дальнейшего восстановления населенного пункта. Как сообщил глава Лысьвенского округа Александр Пермяков на собрании жителей 15 июля, тяжелая техника уже работает над восстановлением улиц Сухая и Родничная.

Фото: Александр Пермяков / vk.com/aleksvperm

«Сделали съезд для спецтехники в районе среднего моста через Кынок, погрузчик переехал на другой берег реки Кынок. Запросили специалистов по мостостроению и технику в министерстве транспорта Пермского края», — рассказал глава. Ожидается, что специалисты прибудут на место утром 16 июля.

Напомним, масштабные восстановительные работы потребовались из-за сильных дождей, которые идут в регионе последние несколько дней. Из-за обильных осадков многие населенные пункты Прикамья оказались подтоплены: реки выходят из берегов, размывая дороги.

Сложная обстановка сохраняется и в других территориях края. Так, в Октябрьском округе уровень воды поднялся в реках Ирень и Тюш. Подтоплены мосты, дороги и строения, в том числе 10 жилых домов в деревнях Атнягузи и Верх-Тюш. Эвакуировано 24 человека. В с.Богородск подтоплено два жилых дома и приусадебных участка из-за подъёма уровня воды в притоке реки Арий. По словам главы округа Георгия Поезжаева, пострадавшим будет оказана материальная помощь. В Пермском округе также зафиксированы случаи подтопления домов и улиц.

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