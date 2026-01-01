Сильные дожди затопили дороги и дома в Пермском округе Глава муниципалитета рассказала о последствиях стихии в территории Поделиться Твитнуть

Потоп в п. Ферма. Фото: ТГ-канал "ЧП Пермь"

В среду, 15 июля, на территории Перми и Пермского округа прошли сильные ливни, продолжавшиеся с дня до поздней ночи. Обильные осадки привели к резкому подъёму уровня воды и подтоплениям.

Последствия стихии местные жители активно обсуждают в социальных сетях. В телеграм-канале «ЧП Пермь» очевидцы опубликовали видеозаписи из посёлка Кукуштан: на кадрах видно, как вода полностью залила дорогу на улице Уральской. Также сообщается о затопленных домах в посёлках Мулянка и Ферма.

Глава Пермского округа Ольга Адрианова прокомментировала ситуацию на своей странице в соцсетях. По её словам, подтопления приусадебных участков и жилых домов зафиксированы в поселках Ферма, Мулянка, деревне Кондратово, а также в самом Кукуштане. Кроме того, ливень разрушил дорожное полотно на улице Островского в Кукуштане.

Всем жителям, чьи дома оказались в зоне бедствия, власти предложили эвакуацию в пункты временного размещения. На данный момент экстренные службы занимаются откачкой воды. Восстановление разрушенных автомобильных дорог начнётся после того, как воду удастся полностью отвести.

Ольга Адрианова подчеркнула, что держит ситуацию на личном контроле. Она обратилась к гражданам с просьбой соблюдать осторожность:

«Если вы видите, что вода прибывает, или вам требуется срочная помощь, немедленно звоните в ЕДДС по телефонам: 296-44-72 или 112. Диспетчеры оперативно скоординируют действия спасателей. Все службы работают в круглосуточном режиме и готовы реагировать на любые изменения обстановки. Берегите себя и своих близких».

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