Из-за дождей в Октябрьском округе Прикамья эвакуированы 24 человека В территории действует режим «Повышенная готовность» Поделиться Твитнуть

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Глава Октябрьского муниципального округа Георгий Поезжаев сообщил, что из-за повышения уровня воды в реках Ирень и Тюш, вызванного сильными дождями, произошло подтопление жилых домов в деревнях Атнягузи и Верх-Тюш. В связи с этим, распоряжением № 178-266-01-06 от 14 июля 2026 года в рамках режима «Повышенная готовность» вводятся дополнительные меры по защите населения и территорий.

По словам Поезжаева, в результате наводнения оказались затоплены мосты, дороги, огороды и строения, включая семь домов в Атнягузи и три дома в Верх-Тюш. Было эвакуировано 24 человека, и сейчас все службы находятся в состоянии повышенной готовности. Уровень воды постепенно снижается, специалисты осматривают дороги и мосты, а дорожные рабочие проводят ремонт повреждённых участков.

Георгий Поезжаев обратился к жителям с призывом: «Если где-то видите угрозу, немедленно покидайте это место и сообщайте об этом по номеру 112».

Ранее издание «Новый компаньон» сообщало, что из-за дождевого паводка в Октябрьском округе Прикамья обесточены дома в д. Атнягузи. Энергетики обещали восстановить электроснабжение после спада воды.

По данным синоптиков, 14 июля в Октябрьском округе Пермского края выпало 40 мм осадков (половина месячной нормы).

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