В Октябрьском округе Прикамья из-за дождевого паводка обесточена деревня После спада воды энергетики начнут поэтапное восстановление электроснабжения Поделиться Твитнуть

В Октябрьском муниципальном округе Пермского края из-за неблагоприятных погодных условий (ливень, интенсивный дождь) произошёл разлив Ирени. Это привело к подтоплению жилых домов и нескольких энергообъектов в д. Атнягузи.

Для обеспечения безопасности жителей специалисты пермского филиала компании «Россети Урал» временно прекратили подачу электроэнергии и постоянно следят за ситуацией. Администрация округа и экстренные службы принимают все необходимые меры.

После спада воды, убедившись в стабильной работе оборудования, энергетики начнут поэтапное восстановление электроснабжения.

Представители «Россети Урал» предупреждают, что из-за подтопления энергообъектов паводковой водой возрастает риск поражения электрическим током. Рекомендуется соблюдать осторожность и обращать внимание на возможные обрывы и провисание проводов воздушных линий.

При любых нарушениях электроснабжения или повреждениях энергообъектов следует обращаться по бесплатному номеру 8-800-220-0-220 или по короткому номеру 220 с мобильных устройств.

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