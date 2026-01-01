В Перми проверят УК «Стандарт ПМ» после травмирования ребёнка На девочку обрушилась керамогранитная плитка в многоквартирном доме Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Инспекция государственного жилищного надзора (ИГЖН) Пермского края инициировала проверку в отношении управляющей организации ООО «Стандарт ПМ». В частности, будет проверяться соблюдение требований к содержанию общего имущества в многоквартирном доме № 1а корп. 7 по ул. Борцов Революции. Поводом для внепланового визита инспекторов стало происшествие, которое случилось 7 июля в четвёртом подъезде дома, где обрушилась керамическая плитка, в результате чего травмы получил ребенок.

Инспекция даст оценку соблюдению компанией лицензионных требований. Если факт нарушения подтвердится, ведомство примет меры административного воздействия. Согласно ст. 14.1.3 КоАП РФ, за подобные нарушения жилищного законодательства предусмотрены штрафы на должностных лиц в размере от 50 до 100 тыс. руб. или дисквалификация на срок до трёх лет, а также штрафы на юридических лиц — от 250 до 300 тыс. руб.

В ИГЖН отметили, что инцидент может стать не первым случаем привлечения компании к ответственности. По имеющимся данным, под управлением ООО «Стандарт ПМ» находится 59 многоквартирных домов на территории Перми и Пермского муниципального округа. В 2026 году должностное и юридическое лица этой организации уже были привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ с наложением штрафа 150 тыс. руб.

Сейчас ситуация находится на контроле надзорных органов. Жители обеспокоены состоянием входных групп и фасадов в других домах, находящихся в ведении УК «Стандарт ПМ».

Как ранее писал «Новый компаньон», 7 июля во время происшествия со стены здания обрушился фрагмент керамогранитной облицовки, который травмировал девочку. После ЧП следователи СК по региону возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Надзор за ситуацией осуществляют сотрудники прокуратуры Ленинского района совместно с представителями следствия. Позже руководитель СК Александр Бастрыкин затребовал у местных следователей доклад о деталях инцидента и ходе расследования.

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