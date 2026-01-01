Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело о падении плитки на ребёнка в Перми Местные следователи предоставят главе СК доклад о расследовании Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин инициировал проверку обстоятельств инцидента в Перми, где во дворе жилого дома пострадала несовершеннолетняя. Руководитель краевого следственного управления Валерий Сафонов должен представить главе ведомства доклад о деталях инцидента и ходе расследования. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили сообщения в соцсетях, которые привлекли внимание правоохранителей к проблеме ветхого фасада жилого дома. По имеющейся информации, происшествие случилось у многоэтажки на ул. Борцов Революции: со стены здания обрушился фрагмент керамогранитной облицовки, который травмировал девочку.

По этому факту СК по региону возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сейчас надзор за ситуацией осуществляют сотрудники прокуратуры Ленинского района совместно с представителями следствия. Правоохранители выясняют полный круг ответственных лиц, а также причины, по которым тяжелая фасадная панель обвалилась.

Следствие намерено дать правовую оценку качеству капремонта и текущего содержания здания. Кроме того, будет проверена своевременность осмотров общедомового имущества управляющей компанией.

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