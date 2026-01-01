В Перми сорвавшаяся со стены дома керамогранитная плитка травмировала ребёнка Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Перми следователем СК России возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребёнка в Ленинском районе краевого центра. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщает пресс-служба следкома.

Ранее в социальных медиа появилась информация, что в одном из жилых домов по ул. Борцов Революции со стены упала плитка из керамогранита и травмировала несовершеннолетнюю.

Следствием изучаются все доводы, приведённые в публикации. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Позднее будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц.

Расследование продолжается.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.