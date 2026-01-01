В Перми сорвавшаяся со стены дома керамогранитная плитка травмировала ребёнка
Возбуждено уголовное дело
В Перми следователем СК России возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребёнка в Ленинском районе краевого центра. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщает пресс-служба следкома.
Ранее в социальных медиа появилась информация, что в одном из жилых домов по ул. Борцов Революции со стены упала плитка из керамогранита и травмировала несовершеннолетнюю.
Следствием изучаются все доводы, приведённые в публикации. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Позднее будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц.
Расследование продолжается.
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