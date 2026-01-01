Жителей пострадавшего от паводка прикамского села пригласили обсудить планы по восстановлению Встреча запланирована на 15 июля Поделиться Твитнуть

Фото: Александр Пермяков / vk.com/aleksvperm

Глава Лысьвенского округа Прикамья Александр Пермяков пригласил на встречу жителей с. Кын и дачников для совместного обсуждения планов восстановления населённого пункта. Совещание, в котором примут участие и депутаты окружной думы, состоится 15 июля.

По данным гидрологического поста в с. Кын, уровень воды в Чусовой на утро 15 июля составлял 207 см: за прошедшие сутки он снизился на 48 см (критическим считается отметка в 570 см).

Всего же, по информации администрации Лысьвенского округа, в результате паводка, обрушившегося на село в ночь на 10 июля, пострадали 43 объекта. В их числе — дома (часть из них оказалась на обрывах, образованных сходом воды), приусадебные участки, магазины и объекты культурного наследия. Размыты дороги, разрушены мосты, повреждены электросети, система водоснабжения и вышки мобильной связи. Водой и грязевым потоком снесён жилой дом, гараж и автомобиль. У многих жителей села стихия уничтожила урожай.

Власти округа сообщили о продолжающемся круглосуточно восстановлении пострадавшей транспортной инфраструктуры, укреплении берегов и расчистке завалов. В частности, доступной для проезда транспорта стала дорога в сторону урочища "Журавлик". Восстановлена опора сотовой связи, идёт прокладка нового водовода: водоснабжение жилых домов должно быть восстановлено в ближайшее время. Кроме того, специалисты провели обеззараживание четырёх скважин.

Продолжаются поиски Олеси Косаревой, пропавшей несколько суток назад. Спасательные службы несколько раз в сутки обследуют береговую линию и акваторию Чусовой на протяжении 10 км вниз по течению. По данным местных жителей, наибольшую сложность в поисково-спасательных работах представляют проблемы с бензином, необходимым для заправки лодочных моторов.

Кроме того, в зданиях школ развёрнуты два пункта временного размещения, где остановились 118 человек. Из села эвакуировано 800 туристов.

Ранее власти с. Кын обратились с призывом к местным жителям — в случае нового подъёма уровня воды самостоятельно эвакуироваться из домов, захватив с собой только документы и необходимые вещи. Об очередном подъёме воды в местных реках, связанном с сильными ливнями, сообщили синоптики.

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