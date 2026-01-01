В Пермском крае четвёртые сутки ищут унесённую паводком художницу Олесю Косареву Поделиться Твитнуть

Фото: Александр Пемряков / vk.com/aleksvperm

В с. Кын Пермского края продолжаются масштабные поиски пропавшей Олеси Косаревой. Девушка исчезла во время разрушительного наводнения, вызванного выходом реки из берегов после сильных ливней. Поиски ведутся уже четвертые сутки.

Стихия обрушилась на населённый пункт в начале июля. Из-за продолжительных дождей р. Кын вышла из берегов, образовав мощный поток воды. Стихия сносила целые дома и разрушала дороги. Семья Косаревых оказалась в эпицентре бедствия: их собственный дом, куда они приехали на выходные, был подмыт водой и рухнул прямо в реку.

ЧП случилось 11 июля. Как рассказал сайту perm.aif.ru отец девушки, художественный руководитель театра «Антре» в Лысьве Виктор Косарев, Олеся находилась в здании вместе со своей матерью Анастасией. Они только что вернулись с прогулки и собирались покинуть жилище, когда вода начала стремительно подмывать фундамент.

Мать и дочь бросились к выходу, но когда подошли к порогу, река уже подмыла землю под домом. После чего волна накрыла обеих, потащив за собой. Женщине чудом удалось зацепиться за бревно и выбраться на берег, однако саму Олесю мощным течением унесло вниз по реке.

По словам отца, девушке было 28 лет (ранее сообщалось о возрасте 25 лет). Она профессионально занималась живописью, приехала в село на пленэр, чтобы рисовать природу, и жила в Лысьве вместе с родителями. В 2025 году Олеся познакомилась с путешественником Олегом Чегодаевым, который высоко оценил её акварельные работы хвойных деревьев. Сейчас к поискам подключились местные жители и казаки, родные надеются найти девушку ниже по течению.

Официальные лица подтверждают ход следственных действий. Глава Лысьвенского округа Александр Пермяков сообщил в соцсетях, что связь и электроснабжение в селе восстановлены, однако судьба художницы остается неизвестной. Местные жители выдвигают свою версию причин катастрофы. Виктор Косарев отмечает, что сильные ливни бывали в этих местах и раньше. Он предполагает, что произошло повреждение какого-то технического объекта, которое спровоцировало аномальную волну.

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