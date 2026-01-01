В селе Кын в Пермском крае продолжается ликвидация последствий дождевого паводка В пункте временного размещения помощь получили более 20 человек, чьи дома оказались затоплены Поделиться Твитнуть

Фото: Александр Пемряков / vk.com/aleksvperm

В селе Кын Лысьвенского округа Прикамья продолжается ликвидация последствий дождевого паводка, сообщил губернатор Дмитрий Махонин, отметив, что за последние сутки интенсивность поступления воды уменьшилась.

Особое внимание уделяется безопасности жителей. В пункте временного размещения помощь получил 21 человек, их дома оказались затоплены.

Ведётся работа по восстановлению транспортного сообщения между различными частями села, которые были отрезаны водой. В течение прошлого дня ремонтные бригады занимались восстановлением участков дорог с образовавшимся размывом: проводят сварочные работы и укладку водопропускных труб, а также укладку дорожного покрытия поверх них.

Первоочередная задача — обеспечить автомобильное сообщение через р. Сухая, где уже уложены трубы. Затем будет проводиться подготовка дорожного полотна для движения техники, после чего начнётся восстановление остальных мостов через р. Кын. Спасатели организовали лодочное сообщение между правым и левым берегами с. Кын по реке Чусовая.

Также губернатор сообщил, что частично восстановлено электроснабжение. После завершения работ по установке новых опор ЛЭП на месте повреждённых паводком электроснабжение будет восстановлено по всему селу.

Также специалисты занимаются восстановлением сотовой связи.

«На месте работают необходимое количество персонала и спецтехники, а также спасательные службы и аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Пермскому краю», — отметил Дмитрий Махонин.

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