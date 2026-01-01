Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Летняя лень Афиша уикенда 10 – 12 июля Поделиться Твитнуть

Выставка к 20-летию этнофутуристического фестиваля «Камва». Музея «Камвы» в реальности нет, но есть сотни артефактов, собранных за время активного роста международного фестиваля и проектов общественной организации «Камва». Они хранятся в разных местах и домах. Среди артефактов — картины художников-этнофутуристов, фотографии и арт-объекты, коллекция аутентичных костюмов, этнических головных уборов, кукол из разных стран, подарков от делегаций — участников фестиваля, а также книги по этнофутуризму, афиши и мерч фестивалей разных лет, редкие видеозаписи. Среди авторов произведений — Наталья Корчёмкина, Инна Рогова, Павел Микушев, Юрий Лисовский и другие художники-этнофутуристы.

Из экспозиции можно, в частности, узнать, что связывало инициатора Общества взаимного вспоможения русских артистов, одно время председателя Императорского Русского театрального общества Марию Гавриловну Савину с Пермской губернией; здание какого московского театра имеет форму пятиконечной звезды; в чём система «биомеханики», разработанная Всеволодом Мейерхольдом, соперничала с системой «переживания» К. С. Станиславского; как работала труппа Молотовского театра оперы и балета в годы войны, когда на его сцене выступал Ленинградский театр им. С. М. Кирова, каков был фронтовой путь Юрия Никулина, Анатолия Папанова, Иннокентия Смоктуновского, Владимира Басова. В пермском разделе выставки — театральные костюмы, персонажи театра кукол, редкие фотоснимки реконструкции Театра оперы и балета в 1950-е годы, уникальные портреты Марии Савиной, сделанные в Сиве, «Золотая маска», вручённая «Балету Евгения Панфилова» в 2000 году за спектакль «Бабы. Год 1945».

Участники ансамбля духовных песнопений и фольклорной музыки «Тишина» учатся старинному искусству пения «по крюкам», а также занимаются реконструкцией бытования народной певческой традиции Прикамья. Цель фольклорной практики — петь в максимально приближенной к старине обстановке и показать гостям музея фольклор в его естественной среде. В церкви Преображения будет звучать старинная духовная музыка, а в усадьбе Н. П. Светлакова — прикамский светский фольклор.

На музейном занятии «Уроки пения в древнерусской школе» посетители узнают, как образ мышления православного человека в период в XI-XVII века был связан с пением. Музейное занятие «Крестьянская семья» — это реконструкция певческой традиции в крестьянской семье с XI века до наших дней. Участники занятия узнают, как бытовали песни, как они были вплетены в труд, игры и быт, попробуют себя в традиционных ремеслах.

Всех желающих вне зависимости от возраста приглашают на Дни открытого монтажа: шить огромный текстильный лабиринт, в котором дети-художники спрячут свои секреты. В программе: знакомство с проектом новой выставки и её куратором, общение, чай с печеньем. Для создания лабиринта нужно много одеял: их можно приносить с собой, чем больше, тем лучше. Выставка «Что ты хочешь сказать миру на ушко?», созданная детьми 7-10 лет под кураторством художницы из Уфы Адель Сулеймановой, должна открыться 15 июля.

«Акань» — это площадка для знакомства с игровой культурой народов Пермского края и других регионов России. В программе: мастер-класс «Артельные куклы» от Ольги Поповой, руководителя музея-студии текстильной куклы «Пелагея» (Пермь); конкурс-выставка кукол и игрушек ручной работы; выставка частных коллекций «Кукольные истории» с презентациями от коллекционеров; выставка-продажа кукол ручной работы, изделий декоративно-прикладного искусства, игр и дидактических материалов; мастерские и интерактивные игровые площадки: рукотворная игрушка, кукольная мода, бумажные куклы «Народы России»; игры в куклы и другие активности, гала-концерт конкурса детских творческих коллективов «Живое дыхание старинной традиции», кукольный спектакль «Кот Котонаевич Мурзин» по мотивам коми-пермяцкого фольклора в обработке А.Н. Зубова, программа циркового коллектива Лунеговых (Пермь), модное имидж-дефиле «Акань-шоу: Модная кукла».

Garage du funk и Nolan устраивают во дворике «Гаража» праздник середины лета — «Персиковую вечеринку». Обещаны «атмосфера как на даче», много «Беллини» из свежих персиков и уличный гриль, на котором будут жарить креветки, персики и сосиски для хот-догов.

На официальном открытии бара «Вин-Вин»: весь день welcome-дринк — игристое, виниловый магазин, блюда от шефа Александра Уварова, специальные вина и сабраж (открывание бутылки шампанского по-гусарски) в разгар тусовки, розыгрыш призов от партнёров и dj-сеты до двух часов ночи. Бар сейчас формирует свою коллекцию виниловых пластинок, гости могут приносить пластинки в дар или просто послушать.

Городская эспланада превратится в настоящий летний лагерь, где взрослые смогут ненадолго вернуться в детство, а дети получат яркие воспоминания. В программе: линейки и зарядка с вожатыми, поднятие флага, тихий час; а также лагерные песни, дискотека, йога на поляне, полоса препятствий, битва подушками, интерактивный спектакль театра «Белая овца», шоу мыльных пузырей, мастер-классы, обмен игрушками и растениями, батут, дискотека от самого юного диджея Пермского края Романа Рейза, цирковое шоу Лунеговых, выступление кавер-группы «Рейв культура», Орлятский круг и песни у костра от дуэта «Виа Весна», верёвочный курс, школа юннатов и многое другое.

В честь своего 10-летия Центр городской культуры предлагает осмыслить свою деятельность и деятельность своих друзей и партнёров. Результатом серии дискуссий станут публицистические статьи и научные выводы, а в конце ноября планируется большой фестиваль городской культуры. Первая встреча — в рамках работы блошиного рынка «ПермьВинтаж» — с Дмитрием Москвиным, кандидатом политических наук, исследователем истории и культурного ландшафта городов Урала, руководителем Центра авторских экскурсий и культурных практик «Екбгуляем» (Екатеринбург) — «Как заработать на блошином рынке?» Городская «блошка»: кажется, что речь идет о периферийном формате, очевидном и простом. Тем не менее, блошиные рынки, инфраструктура обмена и продажи винтажных товаров давно превратились в отлаженную креативную индустрию. Существует мнение, что наличие и развитость блошиных рынков — показатель эффективности развития города и его социокультурного ландшафта.

На встрече «Музыка нас связала. Винил как новый/старый креативный бизнес» 12 июля с лидерами винилового рынка Перми состоится обсуждение, что происходит в их сфере и куда двигаться дальше. После дискуссии, в 16:00 — Rhythm roulette, мероприятие, посвященное битмэйкингу — созданию музыки из небольших фрагментов-семплов.

Центральное событие праздника — соревание в дальности броска высушенного навоза. Сырье для снарядов заготавливают заранее еще с весны. Кроме того, в программе: «Расписная корова» — превращение скучной фигуры бурёнки в произведение искусства; «Пугало огородное» — конкурс стильных пугал; гонки на мотоблоках, чемпионат по пляжному волейболу, концертная программа с музыкантами из Осы и Чернушки, вечерняя дискотека с пермскими диджеями.

Главное событие фестиваля воздухоплавания. Светомузыкальное шоу «Музыка неба в единстве голосов» и будет посвящено Году единства народов России. Будет работать гастрономическая зона и зона сувенирной продукции. На сцене — диджейский сет, интерактивы от ведущего, включая розыгрыш сувенирной продукции фестиваля. В 21:00 выступят кавер-группы Chicken Gun и ROCKY-2. Главным новшеством этого года станет экстремальное мотошоу от FMX13 —профессиональной команды райдеров по фристайл-мотокроссу (FMX). Мотоциклисты покажут трюки, пролетая 21-метровые пролеты, взлетая в воздух на десять метров вверх. Под живое сопровождение пермских рок-групп зрители увидят акробатику в воздухе и прыжки с трамплинов на мотоциклах и снегоходе. Завершится фестиваль знаменитым «Танцем слонов» — покачиванием светящихся аэростатов. В группе фестиваля ВКонтакте пройдёт онлайн-трансляция. Для удобства гостей будет организован электропоезд из Кунгура до краевой столицы после завершения шоу в 00:53 от местного железнодорожного вокзала; поезд совершит остановку на станции «Шпальник», которая расположена в непосредственной близости от стадиона «Труд».

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