Жителей села Кын в Прикамье просят быть готовыми к эвакуации В ночь на 15 июля ожидаются сильные дожди и крупный град Поделиться Твитнуть

фото Кыновского ТУ

Власти с. Кын Лысьвенского округа Пермского края обратились с призывом к местным жителям в случае нового подъёма уровня воды самостоятельно эвакуироваться из домов, захватив с собой только документы и необходимые вещи. То, что ещё один подъём воды в р. Кын возможен, не исключают синоптики: они пообещали с 14 на 15 июля сильные ливни и крупный град.

Власти напомнили, что в селе создан пункт временного размещения. Он находится по адресу ул. Мира, 40 (школа). В ПВР предусмотрено горячее питание и 50 спальных мест.

Для переправы через р. Кын дежурит резиновая лодка.

Автобусы от центра продолжают работать по расписанию.

В связи с паводком жителям настоятельно рекомендуется пить только кипячёную воду.

«В Криуше на небольшом рынке установлен куб с питьевой водой, за который отвечает Дмитрий Чудинов, — сообщили в Кыновском ТУ. — Напоминаем, что мы всегда на связи и готовы оперативно отвечать на ваши вопросы».

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