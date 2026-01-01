Пермский фестиваль RED FEST пройдёт в Digital Port Он состоится 22—23 августа Поделиться Твитнуть

фото фестиваля RED FEST

Определилась площадка проведения пермского фестиваля RED FEST-2026 (12+). Он состоится 22 и 23 августа в Digital Port. Как отметили организаторы, это настоящая домашняя площадка для фестиваля — «то самое место у Камы, где можно провести целый день, наслаждаясь музыкой, встречая знакомых, посещая маркет и пробуя вкусные угощения, а затем снова возвращаясь к сцене».

Организаторы выразили благодарность всем, кто делает фестиваль возможным. RED FEST проходит при поддержке правительства Пермского края и Фонда креативных индустрий Пермского края.

Напомним, в мае сообщалось, что фестиваль в этом году не состоится, однако в июне его поддержали краевые власти. Неизвестной оставалась только площадка проведения мероприятия.

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