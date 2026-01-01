Фестиваль RED FEST в Перми состоится в конце августа О месте его проведения будет объявлено дополнительно Поделиться Твитнуть

Алёна Ужегова

Пермское музыкальное событие RED FEST (12+), об отмене которого организаторы сообщали в мае, всё-таки состоится. Оно пройдёт 22 — 23 августа.

«Мы рады рассказать, что чудеса случаются, и RED FEST 2026 состоится! Мы были уверены, что своими силами не сможем провести фестиваль в этом году, и ранее сообщили о его отмене. Но фестиваль получил поддержку правительства Пермского края и администрации города Перми. При содействии Фонда креативных индустрий Пермского края нам было предоставлено софинансирование и площадка для проведения фестиваля», — рассказали в соцсетях организаторы.

О месте проведения фестиваля будет объявлено дополнительно.

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