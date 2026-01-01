Организаторы пермского RED FEST объявили об отмене фестиваля в 2026 году И обещали когда-нибудь вернуться

фото фестиваля RED FEST

В соцсетях музыкального фестиваля RED FEST в Перми появилось сообщение об отмене мероприятия в 2026 году. О причинах такого решения, не сообщается.

В информации говорится: «К сожалению, в этом году RED FEST не состоится. Это решение далось нам непросто. Спасибо вам за все эти годы, за вашу энергию, поддержку и то тепло, которое вы всегда приносите с собой. Без вас RED FEST не был бы тем, чем стал. Берегите себя, слушайте хорошую музыку и следите за обновлениями. Мы обязательно вернёмся».

