Активы экс-вице-премьера Прикамья Елены Лопаевой вновь не нашли покупателей На продажу выставлялось имущество на 34,2 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Торги по реализации имущества бывшего заместителя председателя правительства Пермского края Елены Лопаевой признаны несостоявшимися. Как следует из протокола, опубликованного на электронной площадке «Центр дистанционных торгов», покупательский спрос на аукционе оказался нулевым — организаторы не получили ни одной заявки. Первым на это обратило внимание издание «Коммерсантъ-Прикамье».

В состав лотов входили два нежилых помещения в Перми (оцененных в 13,5 и 6,7 млн руб. соответственно) и земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью более 1 га в д. Сухая Пермского округа за 14 млн руб.

Согласно данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, объекты переданы на повторную реализацию. Новый период приёма заявок от потенциальных инвесторов продлится с 20 июля по 5 ноября.

Напомним, уголовное преследование Елены Лопаевой завершилось в сентябре 2024 года: суд приговорил её к четырём годам колонии за хищение 67 млн руб. у благотворительного фонда «Содействие — XXI век». Свою вину бывшая чиновница не признала, отбывая назначенный срок в хозяйственном отряде следственного изолятора. Впоследствии наказание было существенно смягчено: в феврале 2025 года ей предоставили отсрочку для воспитания несовершеннолетнего сына, а в ноябре заменили реальный срок ограничением свободы на два года шесть месяцев и двенадцать дней. При этом денежный штраф был выплачен полностью.

Параллельно развивалась процедура взыскания долгов. В мае 2025 года Елена Лопаева инициировала собственное банкротство, после чего арбитражный суд ввел процедуру реализации ее имущества. В апреле текущего года судебные приставы возбудили в отношении должницы исполнительное производство, по которому начислен исполнительский сбор в размере 4,735 млн руб.

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