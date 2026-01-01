Сильные ливни 13 июля могут вызвать новые паводки в Прикамье Об этом предупредили в МЧС Поделиться Твитнуть

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Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, 13 июля 2026 года в регионе снова прогнозируются опасные погодные явления. Речь идёт о сильных дождях (до 30 мм за 12 часов) и ливнях (до 30 мм за час). Это может вызвать новое интенсивное повышение уровня воды в реках.

В этот день также прогнозируются увеличение числа аварий на электросетях, перебои в работе связи, рост числа транспортных происшествий, в том числе на авиационном транспорте. Возможны инциденты на водных объектах и туристических маршрутах.

МЧС России рекомендует соблюдать меры безопасности во время сильных осадков:

— Не спускайтесь в подземные переходы и не находитесь в низменных местах, если вы на улице.

— Если вы за рулём, остановитесь и переждите непогоду. Не пытайтесь проехать через затопленные участки. Выйдите из автомобиля и поднимитесь на возвышенность.

— Если вы в помещении, закройте окна и двери. Не выходите на улицу.

Будьте осторожны и внимательны!

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