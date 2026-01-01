В посёлке Южный Коспашский в Прикамье из-за дождей обвалился мост В Кизеловском округе размыты дороги, остановлено движение автобусов Поделиться Твитнуть

фото администрации Кизеловского округа

Сильный ливень 11 июля привёл к серьезным последствиям в Кизеловском округе Пермского края: в территории размыты дороги, а в п. Южный Коспашский произошёл обвал моста. Об этом сообщили в окружной администрации.

Сегодня, 12 июля, в 08.30 глава Кизела Андрей Родыгин провел экстренное совещание совместно с прокурором города Александром Щербининым, после чего они вместе выехали на место происшествия.

Андрей Родыгин дал поручение всем службам работать в усиленном режиме, чтобы дорожное сообщение с посёлком было полностью и в кратчайшие сроки восстановлено.

фото администрации Кизеловского округа

«Все коммунальные предприятия уже работают на месте, вся необходимая спецтехника задействована», — заявили власти, отметив, что подобного масштаба стихии не случалось в территории 100 лет.

Чиновники также сообщили, что ради безопасности пассажиров временно прекращено движение автобусов.

фото администрации Кизеловского округа

«Дорогие земляки, просим вас отнестись к сложившейся ситуации с пониманием. Сейчас наш абсолютный приоритет — это жители посёлка Южный Коспашский. Как только завершится восстановление моста, бригады сразу же приступят к работам на других пострадавших участках в городе и остальных посёлках», — обратились к жителям в администрации Кизеловского округа.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.