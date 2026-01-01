Росимущество снова выставило на аукцион пустующее здание бывшего училища в Перми Объект продаётся на фоне судебной тяжбы Поделиться Твитнуть

Фото: Гис торги / torgi.gov.ru

Федеральные власти возобновили попытку продать историческое здание бывшего профтехучилища по ул. Розалии Землячки, 11 в Мотовилихинском районе столицы региона. Территориальное управление Росимущества в Прикамье объявило о проведении аукциона по реализации объекта площадью более 4,5 тыс. кв. м со стартовой ценой 95,25 млн руб.

Продажа проходит на фоне затяжного юридического конфликта. В течение всего 2025 года краевое правительство пыталось через суд вернуть учебный корпус и земельный участок (площадью 5,6 тыс. кв. м) из федеральной собственности обратно в региональную. На время тяжбы торги были приостановлены обеспечительными мерами суда. Однако суд встал на сторону федералов, отказав властям Прикамья в требовании изъять объект.

После оглашения решения ведомство вновь обратилось к Росимуществу с ходатайством о добровольной передаче здания, но получило официальный отказ. Представители регионального минимущества заявили, что вердикт был вынесен формально — суд уклонился от рассмотрения сути требования о смене собственника. При этом федеральная сторона аргументирует свою позицию тем, что строение не эксплуатируется органами госвласти Пермского края.

Напомним, здание находится в неудовлетворительном техническом состоянии, но имеет охранный статус как часть выявленного объекта культурного наследия «Городские горки». Постройка пустует уже более десяти лет. До 2011 года здесь располагался лицей №3, после чего Пермский край передал комплекс федерации под нужды пермского филиала Высшей школы экономики (ВШЭ). Университет планировал открыть в стенах училища общежитие, но впоследствии отказался от проекта. С тех пор исторический корпус ветшает без дела.

Ключевой точкой преткновения остается назначение территории. Краевые власти возражают против продажи архитектурного памятника частному бизнесу. Как пояснили «Новому компаньону» в пресс-службе минимущества Прикамья, здание подлежит передаче (возврату) в собственность Пермского края, а объекты, предназначенные для целей образования, не должны продаваться в частные руки.

В ведомстве подчеркивают, что конечная цель — закрепление корпуса за одним из муниципальных учебных заведений. Если федеральный центр окончательно отклонит просьбу о возврате имущества, региону придется изыскивать средства в собственном бюджете и возводить новые учебные площади.

Отметим, весной 2025 года торги начинались с отметки 96,3 млн руб. Теперь судьба заброшенного здания зависит от частного инвестора. Потенциальному покупателю достанется проблемный актив: реставрация объекта культурного наследия потребует больших вложений, а любые работы будут жестко регламентированы законом об охране памятников.

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