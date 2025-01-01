Суд запретил продавать здание бывшего профтехучилища на улице Землячки в Перми Власти региона стремятся к возвращению учебного корпуса Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский краевой арбитражный суд удовлетворил ходатайство регионального Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности, наложив запрет на продажу здания бывшего профтехучилища на ул. Розалии Землячки, 11 в Перми. Данное решение, пишет «Коммерсантъ-Прикамье», было официально оформлено 3 апреля 2025 года.

Власти региона стремятся к возвращению учебного корпуса, общая площадь которого составляет 4 541,6 кв. м, а также прилегающего земельного участка площадью 5 666 кв. м, из федеральной собственности в краевую. Более десяти лет назад указанное строение было передано пермскому филиалу Высшей школы экономики (в федеральную собственность) для использования в образовательных целях. Однако учебное заведение не использовало его по назначению и впоследствии отказалось от права собственности на здание.

Росимущество, в свою очередь, приняло решение о выставлении объекта на аукцион с начальной стоимостью 96,3 млн руб. В минимущества подчеркнули, что здание должно быть передано в собственность региона, и что объекты, предназначенные для образовательной деятельности, не подлежат приватизации.

До вынесения окончательного судебного решения суд запретил Территориальному управлению Росимущества в Пермском крае осуществлять продажу земельного участка и здания, а также проводить регистрацию перехода прав собственности на них. Таким образом, торги по зданию профтехучилища, запланированные на весну текущего года, приостановлены до завершения судебного процесса.

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