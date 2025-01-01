Суд обязал Росимущества принять решение о возврате бывшего профтехучилища в собственность Прикамья Речь идёт о здании по ул. Розалии Землячки, 1 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил ходатайство регионального Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности и признал незаконным уклонение от передачи здания бывшего профтехучилища по ул. Розалии Землячки, 11 в Перми из федеральной в краевую собственность. Суд обязал Территориальное управление Росимущества в Пермском крае принять решение относительно здания. Такие данные представлены в резолютивной части решения суда от 9 сентября.

Напомним , власти региона стремились к возвращению учебного корпуса, общая площадь которого составляет 4541,6 кв. м, а также прилегающего земельного участка площадью 5666 кв. м, из федеральной собственности в краевую. Более десяти лет назад указанное строение было передано пермскому филиалу Высшей школы экономики (в федеральную собственность) для использования в образовательных целях. Однако учебное заведение не использовало его по назначению и впоследствии отказалось от права собственности на здание.





Росимущества, в свою очередь, приняло решение о выставлении объекта на аукцион с начальной стоимостью 96,3 млн руб. В минимущества подчеркнули, что здание должно быть передано в собственность региона, и что объекты, предназначенные для образовательной деятельности, не подлежат приватизации.





В апреле Пермский краевой арбитражный суд наложил запрет на продажу здания бывшего профтехучилища.

