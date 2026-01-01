В Перми получено разрешение на строительство объектов третьей очереди за ТРЦ «iMall Эспланада» Общий объём инвестиций в проект составит 19 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В Перми выдано разрешение на строительство за ТРЦ «iMall Эспланада» в краевой столице конгресс-центра, рекреационных и развлекательных зон. Приоритетный инвестиционный проект с поддержкой властей региона реализует Группа компаний «Проспект».

В Минэкономразвития Пермского края сообщили, что подготовительные работы, связанные с возведением объектов третьей очереди, уже начались. Планируется построить круглогодичный культурно-досуговый центр с бассейнами, саунами, оздоровительной СПА-зоной, крытыми бассейнами с аттракционами, а также двухэтажным подземным паркингом.

Общий объем инвестиций в проект оценивается в 19 млрд руб., он реализуется в три этапа. Первый — введение в эксплуатацию ТРЦ «iMall Эспланада» в 2022 году, второй — открытие первого в Перми пятизвёздочного отеля Radisson.

Механизм региональной поддержки «приоритетный инвестиционный проект» остается одним из ключевых инструментов реализации задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В портфеле Пермского края — 136 приоритетных инвестпроектов, плановый объём инвестиций — свыше 825 млрд руб.

Напомним, в среду, 8 июля, Градостроительный совет Прикамья одобрил концепции МФК с аквапарком и семейного парка. Многофункциональный комплекс с аквапарком планируется построить на ул. Спешилова. Общая площадь здания превысит 40 тыс. кв. м. В его состав войдут акватермальная и банная зоны, спортивный комплекс, гостиница и сопутствующая инфраструктура.

Семейный тематический парк также разместится в микрорайоне «Пятый элемент». Его главная идея заключается в сохранении идентичности региона. Около 70% территории займут озелененные пространства. Парк будет разделён на четыре тематические зоны по природным биомам края: тундра, реки, тайга и горы.

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