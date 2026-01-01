На градсовете представили проект акватермального комплекса в Камской долине Перми Общая площадь кластера превысит 35 га Поделиться Твитнуть

рисунок из соцсетей Елены Ермолиной

Группа компаний Baden family представила на градсовет Пермского края проект курортного кластера The Therme в Камской долине Перми. Об этом сообщила Елена Ермолина, главный архитектор Прикамья.

Комплекс будет включать всесезонный акватермальный центр, открытые бассейны и апарт-отели. Также планируется создание общегородского тематического парка «Камская чудь», основанного на Пермском зверином стиле.

рисунок из соцсетей Елены Ермолиной

Парк объединит фестивальную площадку, спортивные зоны, детские игровые пространства, эко-парк с прогулочными тропами, благоустроенную набережную и обновлённую пирсовую зону. Все элементы будут интегрированы в единый сценарий отдыха, при этом особое внимание будет уделено сохранению природного ландшафта, существующих озёр и озеленению. Уникальные панорамные виды на исторический центр Перми станут важной частью проекта.

рисунок из соцсетей Елены Ермолиной

Общая площадь кластера составит около 35,2 га, а высота зданий — до 10 этажей.

Год назад, напомним, инвестпроект получил статус приоритетного.

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