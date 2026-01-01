В Перми представили концепции МФК с аквапарком и семейного парка Объекты хотят построить в Камской долине Поделиться Твитнуть

Изображение: минимущества Пермского края

Чиновники показали архитектурно-градостроительные концепции двух масштабных объектов, которые планируется построить в составе жилого микрорайона «Пятый элемент» (Камская долина). Как сообщили в минимущества Прикамья, проекты рассмотрели на заседании регионального градостроительного совета.

Главным объектом презентации стал многофункциональный комплекс с аквапарком по ул. Спешилова. Общая площадь здания превысит 40 тыс. кв. м. В его состав войдут акватермальная и банная зоны, спортивный комплекс, гостиница и сопутствующая инфраструктура.

Авторы проекта предложили необычный дизайн: облик здания основан на интерпретации четырех природных стихий — земли, огня, воды и воздуха. Эти образы отразятся в фасадных решениях, что обеспечит визуальную связь внутренних пространств комплекса с природным окружением Камской долины.

Изображение: минимущества Пермского края

Второй проект — семейный тематический парк, который также разместится в микрорайоне «Пятый элемент». Его главная идея заключается в сохранении идентичности региона. Около 70% территории займут озелененные пространства. Парк будет разделён на четыре тематические зоны по природным биомам края: тундра, реки, тайга и горы.

Каждая зона получит собственное архитектурное оформление и наполнение. На территории предусмотрены центральная прогулочная аллея, кафе, горка, лесные маршруты, детский игровой комплекс и аттракционы. При разработке проекта особое внимание уделено сохранению существующих зеленых насаждений.

Изображение: минимущества Пермского края

По итогам обсуждения члены градсовета отметили комплексный подход к развитию Камской долины. Реализация проектов позволит создать современные общественные пространства, объекты рекреационной и спортивной инфраструктуры, а также сформировать комфортную городскую среду с учетом природных особенностей территории, считают в минимущества Прикамья.

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