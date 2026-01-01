У пермяков набирает популярность народная карта наличия топлива на АЗС Водители самостоятельно отмечают в ней актуальные данные Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На фоне возникших перебоев с топливом и отсутствия актуальных данных на ресурсах сетей АЗС у пермяков набирает популярность народная карта наличия топлива на автозаправочных станциях. Как выяснил «Новый компаньон», сервис «ГдеБЕНЗ» создал программист Евгений Чудов, он запустил его в конце июня.

В сервисе автомобилисты сами передают информацию, где именно есть топливо, а также сообщают об очередях и введённых ограничениях. Благодаря этому жители могут планировать визиты на заправки.

Ранее губернатор Пермского края прокомментировал текущую ситуацию с обеспечением региона автомобильным топливом. Он сообщил, что уделяется особое внимание территориям, где на отдельных АЗС наблюдаются перебои с бензином АИ-92 и АИ-95.

Для решения этой проблемы уже достигнута договоренность с группой компаний «Газпром» о дополнительных поставках топлива.

В Пермском УФАС России действует горячая линия по вопросам изменения цен и отсутствия бензина: 8 (342) 235-12-83, 8 (342) 235-11-83.

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