Пермское УФАС организовало «горячую линию» по вопросам обеспечения топливом АЗС региона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском УФАС заработала телефонная «горячая линия» для приёма обращений граждан по вопросам изменения цен на бензин и обеспечения топливом АЗС региона.

Поступающая информация помогает службе отслеживать динамику цен на региональном рынке нефтепродуктов и контролировать ситуацию с поставками топлива на автозаправочные станции края, пояснили в ведомстве.

При обращении на «горячую линию» гражданам необходимо назвать ФИО, компанию, где зафиксирован рост цен, адрес АЗС.

Звонки принимаются в рабочие часы Управления: с понедельника по четверг с 14:00 до 18:00 и в пятницу с 14:00 до 16:45.

Номера «горячей линии»: 8 (342) 235-12-83 и 8 (342) 235-11-83.

Для более детального рассмотрения обращений гражданам необходимо направить письменное заявление в Пермское УФАС России. Заявление можно подать по адресу: Пермь, ул. Ленина, 64, каб. 801, отправить курьером или по почте с уведомлением о вручении, а также через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг или на официальном сайте ФАС России или воспользоваться Платформой обратной связи.

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