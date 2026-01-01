Власти Прикамья договорились о дополнительных поставках топлива Ведётся работа по ускорению транспортировки в регион закупленных объёмов Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Губернатор Пермского края прокомментировал текущую ситуацию с обеспечением региона автомобильным топливом. Он сообщил, что уделяется особое внимание территориям, где на отдельных АЗС наблюдаются перебои с бензином АИ-92 и АИ-95.

Для решения этой проблемы уже достигнута договоренность с группой компаний «Газпром» о дополнительных поставках топлива. Одновременно ведётся работа с Минэнерго России и Топливной биржей для ускорения транспортировки закупленных объёмов. С «Лукойлом» налаживается логистика поставок, чтобы обеспечить ритмичное снабжение жизненно важных сфер и постепенно нормализовать ситуацию.

Глава Прикамья отметил, что на данный момент все экстренные и коммунальные службы, критически важные предприятия и общественный транспорт получают необходимое топливо.

Отдельное поручение было направлено главам всех территорий Прикамья — ежедневно мониторить наличие топлива на АЗС и оперативно реагировать совместно с УФАС.

Дмитрий Махонин также сообщил, что провёл встречу с руководителем УФАС по Пермскому краю Александром Плаксиным.

«Мы проговорили, что, помимо контроля за обоснованностью цен на бензин и дизельное топливо, УФАС усилит проверку своевременного обеспечения топливом заправок, входящих в крупные розничные сети. Ведомство в ежедневном режиме ведёт мониторинг информации об имеющихся запасах, объёмах поставок в регион, а также о фактической реализации бензина и дизеля на АЗС», — написал в соцсетях губернатор.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что Пермское УФАС организовало «горячую линию» по вопросам обеспечения топливом АЗС региона.

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