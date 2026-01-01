В минздраве Прикамья рассказали о состоянии упавшей со скалы туристки Женщина пыталась спасти подругу, но упала сама Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пресс-службе Министерства здравоохранения Пермского края «Новому компаньону» рассказали, в каком состоянии находится туристка, которая выжила при падении со скалы «Камень Жёлтый» во время сплава. По данным ведомства, женщина была госпитализирована и сегодня находится в состоянии средней степени тяжести.

«Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщили в краевом минздраве, не уточнив подробностей.

Как ранее писал «Новый компаньон», инцидент с туристками случился 3 июля в Лысьвенском округе Пермского края во время сплава. Две подруги, 45 и 46 лет, поднялись на прибрежную скалу ради памятных фотографий, однако одна из них потеряла равновесие и сорвалась вниз. От удара о воду женщина получила смертельные травмы.

Пытаясь спасти подругу, вторая туристка бросилась к ней на помощь, но тоже не удержалась на крутом склоне и упала в реку, получив черепно-мозговую травму. Пострадавшую экстренно госпитализировали медики. На месте происшествия уже работают следователи СКР по Пермскому краю и местная прокуратура: они фиксируют детали трагедии, опрашивают свидетелей сплава; назначены необходимые судебные экспертизы для принятия процессуального решения.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.