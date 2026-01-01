Прокуратура Прикамья начала проверку по факту гибели туристки в селе Кын Ещё одна туристка получила травмы Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Лысьвенская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств происшествия с туристами в Лысьвенском округе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В прокуратуре пояснили, что 3 июля две девушки при восхождении сорвались со скалы «Камень Жёлтый» в с. Кын Лысьвенского округа. Одна из пострадавших погибла, вторая с травмами доставлена в медицинское учреждение. По предварительной информации группа не была зарегистрирована.

Как ранее писал «Новый компаньон», после инцидента представители администрации округа в своих соцсетях уточнили, что одна туристка скончалась на месте, другая получила травмы головы и находится в лысьвенской больнице.

По данным источников, пермские туристки сплавлялись по р. Чусовой по маршруту от камня Журавлик до с. Кын. Они решили сфотографироваться в живописном месте, однако нарушили правила техники безопасности.

Вскоре следственный отдел по Лысьве СК начал процессуальную проверку по факту произошедшего.

Камень Жёлтый — это скала, расположенная примерно в 20 км от с. Кын выше по течению р. Чусовой. Название получила за характерный желтоватый цвет породы.

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