В Прикамье две туристки сорвались со скалы Одна из них погибла Поделиться Твитнуть

фото из соцсетей Лысьвенского округа / vk.com/lysvaadm

В Лысьвенском округе Пермского края две девушки сорвались с камня Жёлтый. Инцидент произошёл 3 июля. Как сообщает администрация округа в своих соцсетях, одна скончалась на месте, другая получила травмы головы и находится в лысьвенской больнице.

По данным источников, пермские туристки сплавлялись по Чусовой по маршруту от камня Журавлик до с. Кын. Они решили сфотографироваться в живописном месте, однако нарушили правила техники безопасности.

Следственный отдел по г. Лысьва СУ СКР по Пермскому краю проводит процессуальную проверку по факту произошедшего.

Администрация округа напоминает отдыхающим о необходимости ответственно подходить к досугу.

Камень Жёлтый – это скала высотой 194 м, расположенная примерно в 20 км от Кына выше по течению Чусовой. Название получила за характерный желтоватый цвет породы.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о пермских туристах, потерпевших крушение на сплаве в Свердловской области. Один из них получил перелом ноги.

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