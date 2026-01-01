Туристы из Перми пострадали на реке в Свердловской области Один из путешественников сломал ногу, сплав пришлось прекратить Поделиться Твитнуть

фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На р. Реж в Свердловской области вблизи д. Сохарево столкнулись два катамарана, на которых сплавлялась зарегистрированная группа из 91 человека. Причина инцидента — сильное течение на реке, вызванное аномальными ливнями. В результате происшествия одно плавсредство перевернулось, один из сплавщиков получил перелом ноги. Помощи он ждал на острове посреди реки.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, на место происшествия выехал личный состав 223 пожарно-спасательной части. В операции участвовали пять человек и одна единица техники. Пострадавшего, мужчину 1982 г.р., доставили в Режевскую больницу. Сплав пришлось прекратить.

Как сообщил глава г. Реж Евгений Чепчугов, туристский маршрут был заранее зарегистрирован. Он подчеркнул, что на обычно спокойной реке такие инциденты — редкость.

Ранее департамент по развитию туризма и индустрии Свердловской области призвал туристов воздержаться от сплавов в районах, оказавшихся в зоне паводка.

Спасатели напоминают туристам-водникам о необходимости соблюдения главных правил безопасности. В частности, предварять путешествие изучением прогнозов погоды и регистрацией маршрута в территориальном органе МЧС России. Кроме того, следует держать дистанцию между судами, иметь при себе герметично упакованные средства связи, аптечку и спасательные жилеты.

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