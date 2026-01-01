Следователи СК начали проверку по факту гибели туристки в Лысьвенском округе ЧП случилось на скале во время фотосессии Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Пермском крае следователи СК устанавливают обстоятельства гибели 45-летней женщины и травмирования ее 46-летней знакомой в результате падения со скалы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл днём 3 июля во время сплава. Чтобы сделать памятные снимки, подруги поднялись на одну из прибрежных скал. Однако фотосессия закончилась ЧП: старшая участница похода потеряла равновесие и упала со скалы, получив смертельные травмы при ударе о воду.

Видя это, вторая женщина бросилась на помощь. Пытаясь добраться до пострадавшей, она тоже не удержалась на крутом склоне и упала в реку. С черепно-мозговой травмой туристку экстренно госпитализировали медики.

Следственный отдел Лысьвы уже работает на месте происшествия. Специалисты СУ СКР по Пермскому краю фиксируют детали происшествия, опрашивают свидетелей сплава и назначили необходимые судебные экспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее проверку начала также местная прокуратура. Вторая пострадавшая сейчас находится в больнице.

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