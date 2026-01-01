Роспотребнадзор разрешил купание на пляже в Чайковском Это третий пляж в Прикамье, получивший подобное разрешение Поделиться Твитнуть

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю выдало санитарно-эпидемиологическое заключение, разрешающее купание на городском пляже в Чайковском (Сайгатский залив).

Ранее подобные заключения получили пляж санатория «Демидково» и пляж «Верде».

В Пермском крае, напомним, на данный момент определено 20 мест для отдыха и купания.

При этом использование водоёмов для купания и занятий спортом разрешено только при наличии соответствующего санитарно-эпидемиологического заключения, подтверждающего безопасность воды.

Ежемесячно, с мая по август, специалисты Управления Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» проводят лабораторный мониторинг качества воды в водоёмах и песка на пляжах.

Для профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний Роспотребнадзор рекомендует купаться только в официально разрешенных местах, избегать попадания воды в рот во время купания, так как это может привести к заражению, запастись бутилированной питьевой водой и не употреблять воду из водоема, не мыть в ней овощи и посуду, не полоскать рот, соблюдать правила личной гигиены.

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